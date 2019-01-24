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Потолок обрушился на ребенка в Бийске

Новости
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В Бийске на двухлетнего мальчика обрушились фрагменты потолочного перекрытия. Следственный комитет по Алтайскому краю начал доследственную проверку по данному факту, сообщили в пресс-службе ведомства.

Утром 3 декабря текущего года в одной из квартир дома в Бийске произошло частичное обрушение потолочного перекрытия. В момент обрушения фрагменты потолка попали на двухлетнего мальчика. Ребенок не пострадал, но сильно испугался.

В квартире проживает многодетная семья. С 2014 года жители дома несколько раз обращались в управление ЖКХ администрации Бийска с просьбой провести капитальный ремонт кровли. Суд наложил на администрацию города обязанность до 1 ноября 2018 года отремонтировать кровлю дома, но ремонт так и не сделали.

В ходе доследственной проверки следователи оценят действия должностных лиц, в обязанности которых входят вопросы контроля за своевременным ремонтом жилых объектов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Анна Перевощикова

Фото: СУ СК по Алтайскому краю

#бийск #следствие #жкх