СК: работникам «Дворца зрелищ и спорта» в Барнауле не выплачивали зарплату

Новости 17.01.2019 0:10 118

В следственный отдел по Железнодорожному району Барнаул СУ СК РФ по Алтайскому краю обратился сотрудник «Дворца зрелищ и спорта им. Г.С. Титова» по факту невыплаты ему заработной платы. По результатам проведенной доследственной проверки следователи возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Следствие установило, что с июля по октябрь 2018 года сотрудник Дворца не получил положенную по закону зарплату, что в общей сумме составило более 87 тыс. рублей. Руководство организации имело реальную возможность для выплат, поскольку на ее счета поступали средства, которые тратились на хозяйственную деятельность. Также следователи установили иные факты нарушения трудовых прав сотрудников организации – с июля по декабрь 2018 года они не получали заработную плату и иные установленные законом выплаты.

В ходе предварительного следствия будет установлена сумма невыплаченных денежных средств, а также количество потерпевших. Следствие собирает и закрепляет доказательства по уголовному делу. Расследование продолжается.

Напомним, Дворец спорта закрылся еще летом прошлого года. В здании нашли ряд нарушений правил пожарной безопасности. В октябре алтайский краевой совет профсоюзов попытался доказать, что нарушения устранены, однако решение об открытии суд не принимает.