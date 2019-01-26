Жителям Алтайского края предлагают памятные монеты к Новому году

Новости 30.11.2018 19:05 62

Алтайский филиал Россельхозбанка предлагает памятные серебряные монеты новогодней тематики стоимостью от 4 тыс. 600 рублей: «С новым годом и рождеством-19» (Гана)», «С новым годом и рождеством-19» (Камерун)», «Год Свиньи-19 (Австралия), «Год Свиньи-19 (Франция).

Памятные монеты отличаются отличным качеством чеканки и высоким уровнем художественного оформления. Каждая вложена в футляр и имеет сертификат подлинности.

Как отметил директор Алтайского филиала Россельхозбанка Владимир Богданов, монеты с новогодней тематикой традиционно пользуются повышенным интересом клиентов, поскольку являются не только ярким и необычным подарком, но имеют нумизматическую ценность.

Подробную информацию уточняйте по телефону: 8 (3852) 53-89-44. С полной коллекцией монет можно ознакомиться в точках продаж Алтайского филиала АО «Россельхозбанк» и на сайте Банка www.rshb.ru.