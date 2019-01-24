Алтайские власти ставят барьеры на пути инвесторов

Новости 04.12.2018 0:53 49

Алтайская прокуратура обнаружила, что органы госвласти Алтайского края и местного самоуправления мешают реальным и потенциальным инвесторам реализовывать свои проекты. Так ведомству пришлось приводить в соответствие с законом более 1000 нормативных правовых актов, касающихся предпринимательской, инвестиционной и инновационной деятельности.

На сайте региональной прокуратуры уточняется, что об этом шла речь на расширенном заседании коллегии по вопросу состояния законности в сфере соблюдения законодательства об инвестиционной деятельности. Мероприятие прошло 30 ноября.

На нем присутствовали представители аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в крае, минэкономразвития края, бизнес-сообществ, и не только.

По мнению прокурора края Якова Хорошева, у региона достаточно высокий инвестиционный потенциал, однако уполномоченные органы допускают некоторые ошибки, которые препятствуют как реальным, так и потенциальным инвесторам реализовать свои проекты.

В частности, органы госвласти края и местного самоуправления создавали административные барьеры для предпринимателей при получении государственных и муниципальных услуг, оказании финансовой поддержки, осуществлении перевозок пассажиров, оказании услуг придорожного сервиса, проведении контрольно-надзорных мероприятий. С подачи прокуратуры пришлось приводить в соответствие с законом более 1000 нормативных правовых актов в сфере предпринимательской, инвестиционной и инновационной деятельности.

В итоге Яков Хорошев отметил важность формирования и своевременной актуализации органами власти края нормативной базы в сфере инвестиций. Он призвал чиновников тщательно проанализировать ошибки в их деятельности, которые стоят на пути реализации прав инвесторов.

Председатель правления «Алтайского союза предпринимателей» Юрий Фриц заметил, что процесс развития инвестирования дестабилизирует активно меняющаяся нормативно-правовая база. Стимулом для повышения инвестиционной активности может стать освобождение предпринимателей от платы за землю и налога на имущество на начальном этапе освоения инвестиций. Также могло бы благотворно сказаться увеличение доли профилактической работы контрольно-надзорных органов и повышение ответственности банков в связи приостановлением операций по счетам.

Добавим, что в официальном пресс-релизе ведомства не содержится ответов на вопросы: Во что выльется реакция прокуратуры и ее указание на имеющиеся недочеты? Кто ответственен за такое привлечение инвесторов, при котором предприниматели уходят с перспективных объектов?