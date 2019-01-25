Спикер АКЗС озадачил депутатов жилищными проблемами

Новости 04.12.2018 14:18 60

Председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко поручил взять на контроль реализацию программы расселения аварийных домов, пишет пресс-служба АКЗС. Программа и деньги на нее есть, но проблема не решается.

Романенко отметил, что комитету по экономической политике вместе со специалистами из профильных структур правительства края нужно разобраться и «держать руку на пульсе».

«Программа двухгодичная, определены районы, деньги на расселение есть. Почему же проблема не решается? Чего не хватает?», - озадачил коллег спикер АЗКС.

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Отметим, что краевая подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», рассчитанная на 2018-2019 годы, была разработана как продолжение федеральной программы переселения. Согласно программе, планируется переселить 519 человек. На эти цели в региональном бюджете на конец 2018 года отведено 360 млн рублей, в местных бюджетах - еще 62 млн рублей.

Как подчеркнул Романенко, в 2019 году возможно возобновление федеральной программы расселения в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». По данным на 1 октября этого года, только в Алтайском крае к категории аварийного было отнесено почти 180 тысяч квадратных метров жилого фонда (430 домов).