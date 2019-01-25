Глава сельсовета на Алтае незаконно «перекроила» регламент ради своей должности

Новости 04.12.2018 14:47 57

Главе одного из сельсоветов Ельцовского района вынесли приговор в суде за служебный подлог. Женщина незаконно изготовила документы, чтобы удержаться на занятом ею посту.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в октябре 2017 года прокуратура Ельцовского района провела проверку законности решения сельсовета депутатов о назначении на должность главы одного из сельсоветов.

Выяснилось, что решение о назначении было принято не большинством голосов депутатов, а большинством присутствующих народных избранников, что являлось грубым нарушением регламента. Чтобы скрыть нарушение действующего законодательства и сохранить за собой свой пост, женщина единолично без проведения сессии сельсовета депутатов изготовила регламент, в который внесла изменения о порядке принятия решения при утверждении на пост главы сельсовета.

В ходе предварительного и судебного следствия женщина отрицала свою вину, однако суд принял во внимание все собранные следствием доказательства, подкрепленные результатами проверки прокуратуры. Подсудимую приговорили к исправительным работам сроком на 10 месяцев условно. Приговор вступил в законную силу.