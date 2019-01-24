Морозы нипочем: алтайские школы продолжат работать и в период сильных холодов

Новости 04.12.2018 15:11 42

Общеобразовательным организациям Алтайского края рекомендовано работать в штатном режиме даже во время сильных морозов. Однако родители могут оставить ребенка дома по своему усмотрению, предупредив об этом классного руководителя или позвонив в администрацию школы, а затем сообщив об этом в письменном виде.

На сайте регионального минобрнауки сказано, что учеников начальных классов в холода следует сопроводить в школу и домой. Узнать все об организации учебного процесса можно на сайтах образовательных учреждений и на школьных информационных стендах.

Также добавлено, что можно обращаться по телефонам администрации школы, муниципального органа управления образования. Кроме того, информация будет доведена до родителей через дневники обучающихся.

В минобрнауки Алтайского края по данному вопросу работает «горячая линия» 8 (3852) 298621 и осуществляется контроль явки учащихся на занятия.