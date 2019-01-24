ВТБ провел семинары для алтайских заказчиков об электронных торгах

Новости 04.12.2018 15:39 41

В Барнауле и Горно-Алтайске при поддержке банка ВТБ и Единой электронной торговой площадки прошли семинары, посвященные вопросам закупочной деятельности.

Участники встречи узнали об изменениях в 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», обсудили вопросы организации и проведения закупок, виды электронных торгов и особенности работы в связи с нововведениями. В мероприятиях приняли участие около 150 компаний-заказчиков Алтайского края.

ВТБ, являясь одним из уполномоченных банков, бесплатно осуществляет открытие, обслуживание счетов, блокирует и разблокирует денежные средства для участия в торгах. Счет можно использовать многократно: в любом количестве закупок на любой электронной торговой площадке, утвержденной Правительством РФ.

Руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Алтайском крае Сергей Сопов прокомментировал: «Тема изменений процедур ведения электронных торгов вызывает большой интерес у заказчиков. Своевременное открытие счета позволяет минимизировать риски при участии в закупках, поэтому рекомендуем не откладывать этот вопрос, а открывать счета уже сейчас». «Изменения в законодательстве во многом определяют алгоритмы нашей работы по закупкам. На семинаре мы получили полезную и исчерпывающую информацию по нововведениям федерального закона для заказчиков, по открытию поставщиками специальных счетов и работе с ними, а также обсудили с коллегами и экспертами множество нюансов, которые помогут нам в дальнейшем безошибочно осуществлять закупочную деятельность и оптимизировать ресурсы», - отметила в ходе семинара представитель администрации Чойского района Республики Алтай Оксана Курчеганова.

Семинары «Изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. Практика работы на электронной торговой площадке» в Барнауле и Горно-Алтайске прошли при поддержке АО «Единая электронная торговая площадка», ООО «Дорожные знаки Алтая», АНО ДПО «Сибирский институт государственного и муниципального управления».