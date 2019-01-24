В Бийске осудят экс-полицейских за превышение должностных полномочий

Новости 04.12.2018 16:20 38

Трое экс-полицейских из Бийска предстанут перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий. Бывшие правоохранители незаконно задержали мужчину, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в октябре прошлого года возле развлекательного заведения в Бийске. Между сотрудниками патрульно-постовой службы полиции и 29-летним местным жителем произошел конфликт. Тогда сотрудники полиции неправомерно задержали мужчину и посадили его в служебный автомобиль. Мужчина попытался выбраться из машины, но полисмены заковали его в наручники.

Своей вины мужчины не признали. Но следователям удалось собрать достаточно доказательств их виновности. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.