Алтайский край обяжут создать запас зерна для регулирования цен

Новости 04.12.2018 16:45 49

Регионы должны будут создать запасы зерна, чтобы сохранить оптимальные цены на социально значимые продукты и стабилизировать ситуацию на рынке хлебопродуктов. Соответствующие поручения даст вице-премьер РФ Алексей Гордеев руководителям профильных ведомств и правительствам регионов.

РИА Новости сообщают, что вице-премьер провел рабочую встречу с президентом Российского союза пекарей (РСП) Валерием Чешинским. На повестке была проблема обеспечения российских переработчиков качественным продовольственным зерном, а также ситуация на рынке хлеба.

По итогам встречи Алексей Гордеев даст соответствующие указания о формировании запасов зерна. Причем в приоритете будет обеспечение долгосрочной стабилизации цен на социальные виды хлеба. Важно, чтобы качество таких видов хлеба не уступало мучной продукции массового спроса.

Президент РСП в свою очередь заявил, что мукомолы и хлебопеки делают все возможное, чтобы сдержать рост цен и стабилизировать ситуацию на рынке хлеба. Он заметил, что рост цен на зерно и муку, наблюдаемый в последнее время, был прогнозируем.

Также Чешинский упомянул, что ограниченный доступ переработчиков к льготным кредитам отражается на формировании зерновых запасов на предприятиях. Эксперт добавил, что для обеспечения перерабатывающих предприятий качественным продовольственным зерном нужна финансовая поддержка в рамках постановления правительства о кредитовании аграриев по льготной ставке не выше 5%.