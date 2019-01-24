Алтайская гречка может стать брендом

Новости 04.12.2018 17:55 38

В Алтайском крае намерены зарегистрировать бренд «Алтайская гречка». Регистрация произойдёт, если ученые АлтГТУ докажут уникальность алтайского продукта, сообщил ТАСС.

О намерениях зарегистрировать алтайский продукт рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации на тему «Вопросы развития института интеллектуальной собственности в субъектах РФ».

«В настоящее время ведется работа по регистрации НМПТ «Алтайская гречка». Ученые Алтайского государственного технического университета проводят научные исследования, направленные на сбор доказательной базы неповторимых свойств алтайской гречки. По предварительным данным, такими отличительными особенностями могут стать крупность зерна и его витаминно-минеральный состав», - пояснил Виктор Томенко.

В Алтайском крае ведется постоянная работа по защите региональных брендов. Например, с 2012 года монопольное право на использование товарного знака сыра «Советский» принадлежит членам некоммерческого партнерства «Союз сыроделов Алтайского края», а в 2015 году был зарегистрирован «Алтайский мед».