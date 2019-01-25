Охранник в Барнауле набросился на пенсионерку за съеденную ягоду

Новости 04.12.2018 18:20 49

В Барнауле охраннику продуктового магазина не понравилось, что пенсионерка попробовала виноградину с витрины. Мужчина прилюдно отчитал женщину и заставил её заплатить чуть больше одного рубля за пробу товара, сообщила «Комсомольская правда на Алтае».

«Это все происходило на моих глазах в «Мария-Ра» на проспекте Ленина у Нового рынка. Около трех часов. Женщине на вид было лет 80, прилично одетая, все на ней чистенько. Охранник на нее набросился, мол, вы почему едите виноград? Она все пыталась оправдаться, что не ест виноград, а только хотела попробовать его, как это обычно делают в овощных лавках», - рассказала очевидец.

За мужчину вступились оба кассира. Они сказали, что вся недостача ложится на сотрудников.

«Раздул бучу из-за одной виноградинки, говорил, мы не должны платить недостачу за вас. Да какая там недостача – у них на прилавке столько гнилого винограда лежит, который им придется списывать. Нельзя же настолько человеческий облик терять», - пояснила женщина.

Журналисты пытались получить комментарий от руководства магазина, в котором произошёл инцидент, но заведующая сказала, что впервые слышит эту историю. По её словам, в магазине нет охранников, а работающие мужчины числятся кассирами.