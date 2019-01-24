Электросети Горного Алтая достойно выстояли в шторм

Новости 04.12.2018 18:45 42

Электросетевое оборудование филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») – «Горно-Алтайские электрические сети» продолжает показывать высокие результаты в ненастную погоду. Лишь единичные нарушения в энергоснабжении республики зафиксированы в период прохождения штормового фронта с 29 на 30 ноября.

Учения энергетиков МРСК Сибири в Республике Алтай завершатся 22 декабря. Однако уже сейчас можно оценить первые результаты выполненных работ: минимальное количество отключенных потребителей в самых непредсказуемых условиях ураганных ветров, мокрого снега и обледенения. На прошлой неделе в Республике Алтай также было объявлено штормовое предупреждение. Энергетики ввели режим повышенной готовности и мобилизовали 26 аварийно-восстановительных бригад, в количестве 64 человек и 37 единиц техники. Руководители оперативного штаба пристально отслеживали обстановку. Однако силы и средства персонала в полном объеме не понадобились. Электросетевой комплекс Республики Алтай достойно выдержал непогоду с минимальным количеством локальных отключений.

Филиал функционирует в штатном режиме.

Напомним, учения МРСК Сибири в Республике Алтай начались в сентябре. На протяжении трёх месяцев перед персоналом крупнейшей распределительной компании Сибири стоят амбициозные задачи – выполнить ремонтную программу трех лет на территории с самым сложным горным рельефом и в разы повысить надежность электроснабжения жителей региона. За время проведения учений в Республике Алтай расчищено порядка 700 гектаров просек вдоль линий электропередачи, что позволило избежать падения деревьев на объекты энергетики в период ураганных ветров, заменено более двух тысяч подгнивших опор, выполняются работы по замене «голого» провода на самонесущий изолированный.