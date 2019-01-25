«7 из 10»: барнаульский депутат оценил поездку в общественном транспорте

Новости 25.01.2019 17:40 550

Ранним утром 25 января корреспондент «Политсибру» проехал с депутатом Барнаульской городской Думы от ЛДПР Алексеем Скосырским в автобусе №24. Маршрут и время поездки были выбраны не случайно – с 7:30 до 9:00 Барнаул встает в пробках, а автобусы малой вместимости маршрута №24 уже «полюбились» горожанам своим состоянием.

Утром выдалась неплохая погода, только ветер пронизывающий, задувал под пуховик. Алексей Юрьевич приехал на остановку, оговоренную заранее, заблаговременно на собственном авто. Приехал не в четырехслойной куртке, а легком пальто, без шапки и шарфа. Народный избранник, подойдя к остановке, осмотрелся и понял, что результат прокурорской проверки состояния улиц и дорог – неудивителен: накатанная наледь на дороге и сугробы на тротуаре говорят сами за себя.

Автобус, а точнее ПАЗик, наконец, приехал. Ждали около пяти минут. С трудом влезли, первые две остановки по улице Юрина ехали, как сельдь в консервной банке.

Как признался народный избранник, последний раз он пользовался общественным транспортом очень давно. Даже не смог вспомнить, сколько стоил проезд в то далекое время.

Алексей Юрьевич ко встрече подготовился. Накануне он еще раз ознакомился с жалобами барнаульцев на общественный транспорт, которые поступают в партийный штаб. Наиболее частые – «Водитель курит», «Водитель говорит по телефону», «Долго ждать автобус на остановке», «Водитель проезжает мимо остановки» и «Обледеневшие изнутри маршрутки».

На конкретном примере мы с депутатом поняли, что проблема, когда водитель не останавливается, существует. Но это не каприз товарища-шофера, а необходимость в час пик, так как лишняя минута времени обрекает пассажиров на простой в пробке. Кроме того, водитель перед каждой остановкой спрашивал, не собирается ли кто выходить из транспорта.

Дальше – хуже. Доехав до пересечения улиц Юрина и Матросова, мы не повернули, как того требовал маршрут. Водитель решил миновать автомобильную пробку объездным путем. Итог: кочка на кочке, чуть не травмированные пассажиры, но сэкономленные полчаса.

«Как пассажир, я бы поддержал водителя, потому что люди едут на работу, опаздывать нельзя. Если автобус в пробке встанет, ему будет сложно маневрировать. А с точки зрения безопасности у меня возникают определенные вопросы. Там, где мы едем, дороги не чищены от снега, вдруг застрянем», - прокомментировал депутат.

Выехав на Ленина, все же пришлось постоять в пробке, но недолго, около восьми минут. За это время Алексей Юрьевич осмотрел салон. На переднем сидении возле водителя сидела пассажирка с непристегнутым ремнем безопасности.

После Нового моста ехали спокойно. Добравшись до остановки Театр Кукол, мы немного обсудили утреннюю поездку.

Состояние автобуса Алексей Скосырский оценил на 7 из 10 баллов.

«Конечно, салон обмотан изолентой и скотчем – это не очень хороший показатель. Но в автобусе не накурено, тепло и чисто », - добавил депутат.

Депутат рассказал, что повышение проезда было вынужденной мерой. По его мнению, оценить результаты повышения, можно будет не ранее, чем через год.