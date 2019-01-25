«7 из 10»: барнаульский депутат оценил поездку в общественном транспорте

Ранним утром 25 января корреспондент «Политсибру» проехал с депутатом Барнаульской городской Думы от ЛДПР Алексеем Скосырским в автобусе №24. Маршрут и время поездки были выбраны не случайно – с 7:30 до 9:00 Барнаул встает в пробках, а автобусы малой вместимости маршрута №24 уже «полюбились» горожанам своим состоянием.
Утром выдалась неплохая погода, только ветер пронизывающий, задувал под пуховик. Алексей Юрьевич приехал на остановку, оговоренную заранее, заблаговременно на собственном авто. Приехал не в четырехслойной куртке, а легком пальто, без шапки и шарфа. Народный избранник, подойдя к остановке, осмотрелся и понял, что результат прокурорской проверки состояния улиц и дорог – неудивителен: накатанная наледь на дороге и сугробы на тротуаре говорят сами за себя.
Автобус, а точнее ПАЗик, наконец, приехал. Ждали около пяти минут. С трудом влезли, первые две остановки по улице Юрина ехали, как сельдь в консервной банке.
Как признался народный избранник, последний раз он пользовался общественным транспортом очень давно. Даже не смог вспомнить, сколько стоил проезд в то далекое время.
Алексей Юрьевич ко встрече подготовился. Накануне он еще раз ознакомился с жалобами барнаульцев на общественный транспорт, которые поступают в партийный штаб. Наиболее частые – «Водитель курит», «Водитель говорит по телефону», «Долго ждать автобус на остановке», «Водитель проезжает мимо остановки» и «Обледеневшие изнутри маршрутки».
На конкретном примере мы с депутатом поняли, что проблема, когда водитель не останавливается, существует. Но это не каприз товарища-шофера, а необходимость в час пик, так как лишняя минута времени обрекает пассажиров на простой в пробке. Кроме того, водитель перед каждой остановкой спрашивал, не собирается ли кто выходить из транспорта.
Дальше – хуже. Доехав до пересечения улиц Юрина и Матросова, мы не повернули, как того требовал маршрут. Водитель решил миновать автомобильную пробку объездным путем. Итог: кочка на кочке, чуть не травмированные пассажиры, но сэкономленные полчаса.
«Как пассажир, я бы поддержал водителя, потому что люди едут на работу, опаздывать нельзя. Если автобус в пробке встанет, ему будет сложно маневрировать. А с точки зрения безопасности у меня возникают определенные вопросы. Там, где мы едем, дороги не чищены от снега, вдруг застрянем», - прокомментировал депутат.
Выехав на Ленина, все же пришлось постоять в пробке, но недолго, около восьми минут. За это время Алексей Юрьевич осмотрел салон. На переднем сидении возле водителя сидела пассажирка с непристегнутым ремнем безопасности.
После Нового моста ехали спокойно. Добравшись до остановки Театр Кукол, мы немного обсудили утреннюю поездку.
Состояние автобуса Алексей Скосырский оценил на 7 из 10 баллов.
«Конечно, салон обмотан изолентой и скотчем – это не очень хороший показатель. Но в автобусе не накурено, тепло и чисто », - добавил депутат.
Депутат рассказал, что повышение проезда было вынужденной мерой. По его мнению, оценить результаты повышения, можно будет не ранее, чем через год.
«После повышения цены за проезд депутатам, думаю, регулярно стоит ездить на общественном транспорте. Это нужно для того, чтобы понимать, как часто необходимо индексировать стоимость. До этого два года цена не поднималась. Понятно, что перевозчикам выживать тяжело. За маленькие деньги услугу предоставить сложно, ведь обновить автобусный парк – затратное дело. Общественный транспорт – это социальная сфера, которая регулируется муниципалитетом. Если газ, свет, воду индексируют, бывает, и два раза в год, то перевозчикам такого не позволяют. За два года, пока не было повышения, сильно обветшал транспорт. Через год посмотрим, какие результаты даст повышение. Если ничего не изменится, то нужно будет работать с перевозчиками напрямую», - подытожил Алексей Юрьевич.