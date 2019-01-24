Неудачный день: житель Алтайского края провалил операцию по угону машин

Новости 04.12.2018 19:00 39

В Алтайском крае полицейские задержали молодого человека, который за одну ночь совершил несколько преступлений. Парень пытался угнать две машины, но получилось угнать лишь велосипед, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

По версии правоохранителей, ночью 2 декабря в селе Клочки местный житель 2000 года рождения проник в два гаража. Сперва преступник угнал автомобиль ВАЗ-21099. Машина была открытой, ключи находились в замке зажигания. Злоумышленнику удалось выехать на улицу, но автомобиль застрял в снегу. Тогда парень проник в другой незапертый гараж и вновь попытался угнать автомобиль Toyota. К несчастью для преступника, завести двигатель не вышло. В итоге, парень похитил велосипед и уехал на нем к себе домой.

Утром подозреваемого задержал участковый уполномоченный полиции. В отношении парня возбуждено три уголовных дела: два уголовных дела по признакам угона авто и одно по факту кражи. Установлено, что ранее парень уже привлекался к уголовной ответственности за угон.