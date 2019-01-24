Авиперевозчикам могут увеличить размер штрафа за задержку рейса

Новости 04.12.2018 19:40 37

Штраф для авиакомпаний за просрочку доставки пассажира или багажа может составить 100 рублей за каждый час просрочки, но не более 50% от стоимости билета. Соответствующий законопроект рассмотрят 4 декабря в Госдуме в первом чтении, сообщила «Парламентская газета».

Законопроект об увеличении штрафа разработали сенаторы Совета Федерации во главе с председателем Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексеем Майоровым и зампредседателя этого комитета Ириной Гехт. В документе сказано, что перевозчик будет платить за просрочку доставки пассажира, багажа, или груза в пункт назначения при условии, что просрочка произошла вследствие чрезвычайной ситуации, устранения серьёзной неисправности самолета или других обстоятельств, не зависящих от перевозчика.

Сейчас перевозчик обязан выплачивать штраф в размере 25 рублей за каждый час просрочки.

По мнению одного из авторов поправок в Воздушный кодекс, сенатор Валерий Васильев, увеличение штрафа должно дисциплинировать перевозчиков и отчасти компенсировать ущерб людям.

«Парламентская газета» отметила, что по сравнению с прошлым годом количество пострадавших пассажиров увеличилось на 40%.