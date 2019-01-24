Мусорный регоператор в Барнауле приступит к работе досрочно

Новости 04.12.2018 20:40 39

В Барнауле региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Барнаульской зоне приступит к работам 15 декабря. Сейчас «Эко-Комплекс» составляет маршруты движения техники и графики вывоза мусора, сообщили на сайте правительства Алтайского края.

Регоператор «Эко-Комплекс» уже определился с первыми подрядчиками, которые будут заниматься транспортировкой отходов на территории Барнаульской зоны. Аукционы проводили в электронной форме, всего было семь лотов.

По итогам аукциона в Железнодорожном и Октябрьском районах Барнаула победителем стало ООО «Экосоюз», в Центральном - АО «Механизатор»; в Индустриальном и Ленинском районах вывозить мусор будет «ЭКО-Комплекс»; в Павловском и Ребрихинском районах - ООО «Экотрест»; в Новоалтайске, ЗАТО Сибирский, Первомайском и Косихинском районах подрядчиком стало ООО «Коммунальное хозяйство».

В Троицком и Калманском районах аукционы признали несостоявшимися, так как не было подано ни одной заявки. В Тальменском районе проводятся новые торги, итоги подведут после 21 декабря.