Алтайский СПИД-центр провел семинар для медработников в Бийске

Новости 04.12.2018 20:55 53

Семинар по профилактике ВИЧ-инфекции провел Алтайский СПИД-центр для медицинских работников КГБУЗ «Городская больница №3». В семинаре приняли участие 30 человек.

В КГБУЗ «Городская больница №3» 3 декабря помощник врача эпидемиолога Алтайского СПИД-центра в Бийске Галина Кондрашева провела семинар для медицинских работников по профилактике ВИЧ-инфекции, в рамках акции приуроченной к 1 Декабря, ко Дню борьбы со СПИДом. На мероприятии были подробно освещены пути передачи ВИЧ и вопросы реагирования на аварийные ситуации.

Состоялась «живая беседа» в формате «вопрос-ответ». В семинаре приняло участие 30 человек.