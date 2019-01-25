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Алтайский СПИД-центр провел семинар для медработников в Бийске

Новости
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Семинар по профилактике ВИЧ-инфекции провел Алтайский СПИД-центр для медицинских работников КГБУЗ «Городская больница №3». В семинаре приняли участие 30 человек.

В КГБУЗ «Городская больница №3» 3 декабря помощник врача эпидемиолога Алтайского СПИД-центра в Бийске Галина Кондрашева провела семинар для медицинских работников по профилактике ВИЧ-инфекции, в рамках акции приуроченной к 1 Декабря, ко Дню борьбы со СПИДом. На мероприятии были подробно освещены пути передачи ВИЧ и вопросы реагирования на аварийные ситуации.

Состоялась «живая беседа» в формате «вопрос-ответ». В семинаре приняло участие 30 человек.

Автор: Анна Перевощикова

Фото: mzdnr.ru

#бийск #здоровье