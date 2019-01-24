Водитель иномарки погиб в массовой аварии в Алтайском крае

Новости 04.12.2018 21:46 37

В Тальменском районе столкнулись четыре автомобиля. Водитель одного из авто погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи, сообщили в пресс-службе ГУК МВД по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что утром 4 декабря на 169 км автодороги Р-256 «Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией» водитель Hyundai Solaris, пытаясь обогнать машину, выехал на встречную полосу. Мужчина не справился с управлением и столкнулся с автобусом Hyundai County и автомобилем Nissan X-Trail. Последний автомобиль от удара откинуло в кювет, а Hyundai Solaris столкнулся с Fiat Ducato.

На месте аварии погиб водитель автомобиля Hyundai Solaris. Пассажир автомобиля Fiat Ducato доставлен в медучреждение с различными травмами.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.