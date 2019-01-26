Сильные морозы продолжаются в Алтайском крае

Новости 06.12.2018 1:45 51

По данным Алтайского ЦГМС в Алтайском крае до 8 декабря по ночам ожидается понижение температуры воздуха до -33°С, в восточных и предгорных районах до -39°С. В сильный мороз лучше отменить прогулки и дальние поездки, сообщили в пресс-службе администрации Барнаула.

Среднесуточная температура воздуха в период на текущей неделе будет на 8-17 градусов ниже климатической нормы. В Барнауле дневная температура в этот период опустится от -19 до -26°С, ночью от -26 до 33°С.

ГУ МЧС по Алтайскому краю просит жителей региона теплее одеваться, следить за тем, как одеваются дети. Для предупреждения обморожения не рекомендуется гулять при температуре ниже 20°С пожилым и больным людям, страдающим хроническими заболеваниями.