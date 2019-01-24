Соцсети: неизвестный в Новоалтайске избил и пытался изнасиловать ребенка

Новости 04.12.2018 22:39 43

В Новоалтайске разыскивают мужчину, который избил и пытался изнасиловать ребенка. Происшествие случилось утром 3 декабря на пересечении улиц Максима Горького и Ленина, сообщил «Инцидент Барнаул».

«За данное преступление подозревается и разыскивается мужчина: на вид 20-30 лет; рост 165-175; среднего или плотного телосложения; на лице щетина, возможно борода или усы, цвет русый, возможно седой или рыжий; русые брови», - говорится в сообщении.

Мужчина был одет в вязаную шапку черного цвета Nike с логотипом в виде галочки белого цвета, матерчатую грязную куртку черного цвета.

В следственном комитете по Алтайскому краю рассказали «Политсибру», что по данному сообщению проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.