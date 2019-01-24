В Красногорском районе избрали главу

Новости 04.12.2018 22:59 37

Сегодня, 4 декабря, на сессии Красногорского районного Совета народных депутатов по итогам проведенного конкурса избрали главу района. Главой стал Андрей Вожаков, сообщили на сайте правительства Алтайского края.

Андрей Леонидович Вожаков родился в 1966 году. Ранее он замещал должность главы администрации Красногорского района Алтайского края.

Справка:

В 1998 году Андрей Вожаков окончил Московский Всероссийский заочный финансово-экономический институт. С 1984 по 1986 год проходил службу в Советской Армии. С 1987 по 1991 год работал электросварщиком ручной сварки филиала СПТУ-24 при отделе технического обучения. С 1991 по 1998 год работал в Красногорском отделении Сбербанка № 2332 (контролером-кассиром операционного отдела, старшим ревизором и главным ревизором). С 1998 по 2004 год - руководитель отделения федерального казначейства Министерства финансов РФ по Красногорскому району, с 2004 по 2006 год - заведующий дополнительным офисом Бийского отделения №153/0127 Сбербанка РФ. С 2006 по 2017 год - председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Красногорского района.