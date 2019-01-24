«Признаете ли вы себя виновным?» Как стартовал суд над экс-управделами Карлина

Новости 17.01.2019 0:40 105

16 января Центральный районный суд Барнаула приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего управделами губернатора Алтайского края Алексея Белобородова. Заседание продлилось около 2 часов, при этом попутно судья Наталья Никитина вынесла решение о продлении срока содержания под стражей Алексея Белобородова до конца июня.

Стоит отметить, что по всей видимости, учитывая сложность дела и политическую подоплеку, судья вначале провела подробнейший «инструктаж» для всех участников процесса. Как показалось, с некоторым удивлением ее слушал не только прокурор, но и сторона защиты, немало повидавшие на своем веку. Особенно долго инструктировали журналистов на предмет возможности вести фото- и видеосъемку, под конец совершенно запутав СМИ.

Что касается Алексея Белобородова, то при внешней безучастности, он довольно живо следил за всем происходящим в зале. Экс-чиновник несколько изменился по сравнению с тем временем, когда находился на свободе: чуть осунулся, добавилось седины на висках, но держался все равно бодро. Судя по его поведению, бороться Белобородов намерен до последнего.

После традиционной процедуры по уточнению персональных данных, судья выяснила вопрос о заболеваниях бывшего управделами. Экс-чиновник пояснил, что у него астма, а также вшит кардиостимулятор в сердце. При этом он подтвердил, что может и готов участвовать в заседаниях. Любопытно, что на первое из них не явилась потерпевшая сторона. Тем не менее суд продолжился. Слово было предоставлено прокурору. Он долго и методично зачитывал обвинение, перечисляя служебные права и обязанности, которыми обладал Белобородов.

Наконец, гособвинитель раскрыл и детали того, какие именно объекты фигурировали в договорах между управделами губернатора и его знакомым Евгением Фокановым. Последний возглавлял строительную компанию «Ремстрой». Именно с этой фирмой как раз и заключались госконтракты. В числе таковых объектов были названы дом по Чкалова, 230 (располагается краевое Минприроды) и на Луговой, 13 в Барнауле. Так, на реконструкцию здания министерства предусматривалось 79 млн рублей. По версии обвинения, Белобородов единолично принимал объект, не допуская до этой процедуры своих подчиненных. При этом он якобы заверил фиктивные договора на 26 млн рублей (работы, которые фактически не выполнялись). Деньги были перечислены на банковский счет «Ремстроя».

В случае со зданием по адресу: Луговая, 13 цена выполненных работ составляла уже 5,8 млн рублей, что по оценке обвинения, значительно превышает существующие рыночные расценки.

После того, как прокурор закончил свою речь, судья обратилась к Белобородову. Наталья Никитина спросила о том, считает ли себя бывший чиновник виновным. Как ни странно, экс-управделами предпочел не отвечать на данный вопрос, заявив, что сделает это позже. Очевидно, такой ход связан с линией защиты, которую выстроили адвокаты Виктор Чумаков и Олег Горохов. Белобородов пояснил, что будет давать показания после того, как все доказательства предъявит обвинение.

В своей ответной речи адвокаты Белобородова указали на ряд промахов со стороны правоохранителей. В частности, по мнению защиты, обвинение было предъявлено без требований 44 ФЗ. «То, что вменяет моему подзащитному прокурор, просто невозможно сделать, учитывая систему сдержек и противовесов, содержащихся в данном законе. Кроме того, обвинение не представило описание объективной стороны преступления», - заявили в суде адвокаты.

В конце заседания судья приняла ожидаемое решение продлить содержание под стражей Алексея Белобородова, так как последний раз мера пресечения была выбрана до 18 января. В СИЗО экс-чиновник проведет как минимум следующие пять месяцев. Косвенно это указывает на возможную продолжительность процесса. Следующее заседание суда пройдет уже 23 января.

Между тем ранее Белобородову предъявляли обвинение в том, что часть средств краевого бюджета, которые были заложены на программу по совершенствованию государственного и муниципального управления, он пустил на покупку для автохозяйства возглавляемого им управления трех автомобилей Mercedes-Benz общей стоимостью более 18 млн рублей. Однако данное уголовное дело в итоге было прекращено за отсутствием состава преступления. Правоохранители пришли к выводу, что автомобили покупались для обеспечения безопасности первых лиц региона.