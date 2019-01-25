Исход Барнаульского планетария. Здесь 30 лет молились и 70 - изучали звезды

Новости 04.12.2018 23:10 83

Судьба Барнаульского планетария вновь встревожила горожан после информации о грядущем переезде и передаче здания РПЦ. А все потому, что нового места пока так и не подыскали, хотя должны были определиться еще в середине лета.

К концу декабря этого года планетарий должен будет освободить здание, где работает почти 70 лет. Это прописано в плане мероприятий по передаче здания, утвержденном мэрией в 2014 году. Сейчас стало известно, что договоренность администрации и Барнаульской Епархии еще действует – на подготовку нового «звездного дома» дадут время. Планируется, что за три года с вариантами разберутся и предложат лучший. Кстати, согласно тому же плану мероприятий, сделать это мэрия должна была до 1 июля 2018 года.

Не «Родина»

Ни сейчас, ни тогда (заявку на передачу культового здания обратно РПЦ подавали еще в 2012 году) идеально подходящего здания под нужды планетария не было. Рассматривались несколько, среди которых сейчас наиболее оптимальным называют бывший кинотеатр «Родина». Что довольно странно.

Дело в том, что это объект культурного наследия регионального значения. Под охраной закона о памятниках истории находится, в том числе, и внутренняя планировка здания (два продольно расположенных зрительных зала с общим вестибюлем по главному фасаду). Менять планировку нельзя. Надстраивать купол – тоже.

[widgetReadMore href="http://politsib.ru/news/92755" title="Здание кинотеатра «Родина» не подходит для Барнаульского планетария"]

Вторым вариантом размещения планетария был ДК «Трансмаш». Однако здание находится в аварийном состоянии и требует серьезных вложений, а средств на это не имеется.

Больше планетарий, меньше – церковь?

По данным кандидата исторических наук Данила Дегтярева, информация о том, что с 1857 года там действовал храм, ошибочная. Здание было возведено в 1903-1908 году как кладбищенская церковь Воздвижения Креста Господня, а в 1930-е годы храм был закрыт, его использовали как избу-читальню и даже как производственное помещение.

С марта 1950 года там разместился Барнаульский планетарий. То есть для религиозных нужд здание использовалось примерно 30 лет, а как планетарий – почти 70 лет. Получается, здание больше планетарий, чем церковь, да и в развлекательном парке уместнее было бы оставить именно планетарий, пишут в соцсетях некоторые горожане.

С другой стороны, храм в парке для Барнаула – не в новинку (в Нагорном парке восстановили храм Иоанна Предтечи). Однако закон есть закон - процедура передачи здания под крыло РПЦ все же рано или поздно состоится.

Какова процедура?

Сама эта процедура не сложная и не занимает много времени. Что и в какие сроки должны сделать? Сначала администрация занимается подбором нового здания или площадки для его строительства. Когда здание будет найдено (должно было быть к июлю 2018 года), необходимо будет произвести расчет финансов на ремонт и эксплуатацию вновь предоставленного здания и другие расходы.

Потом прекращается право оперативного управления администрации, и планетарий лишается права пользования земельным участком (должно было быть сделано до 1 декабря). Потом готовится соответствующее постановление мэрии. В течение двух месяцев со дня его принятия регистрируется новое право собственности – уже РПЦ.

Но пока вся процедура остановилась на первом пункте. Соответственно, даты значения уже не имеют. И, учитывая договоренности между сторонами, все случится, как только найдется здание. В Епархии говорят, что «никто не хочет, чтобы у детей, сотрудников планетария, людей, которые хотят его посещать и изучать звезды, его забрали».

В то же время секретарь Барнаульское епархии, протоиерей Георгий Крейдун заявил, что «храм должен быть храмом» и там «естественно, должно быть восстановлено богослужение».

Представители городской общественности не остались в стороне. Горожане запустили петицию, а правозащитная организация «Гражданский патруль» выступила с намерением обратиться к главе Барнаула Сергею Дугину с требованием сначала найти новое пристанище, а потом уже начинать передачу здания.