Более 114 человек пострадали от мошенничества турфирмы в Новокузнецке

Новости 04.12.2018 23:40 51

Полиция в Новокузнецке возбудила 36 дел по фактам мошенничества в турфирме «Кругосвет». Предварительная цифра ущерба – более пяти млн рублей, сообщил ТАСС.

Клиенты туристической компании «Кругосвет» так и не отправились на отдых по купленным в фирме путевкам.

«В УМВД России по Новокузнецку поступают заявления от граждан, которые сообщают, что некоторое время назад они оплатили путевки в одной из туристических фирм, однако отправиться на отдых не смогли. По результатам проведенных доследственных проверок следователем УМВД России по Новокузнецку возбуждено 36 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Пока в полицию обратились 114 человек. По предварительным данным следствия, сумма причиненного ущерба составила более 5 млн рублей.

В октябре этого года в полицию стали поступать заявления от клиентов новокузнецкой компании ООО «Кругосвет». Люди рассказали, что 8 октября компания объявила о прекращении работы по причине невозможности исполнения обязательств по туристским договорам. Клиенты узнали о закрытии компании уже перед поездкой за границу или во время отдыха.

Компания предоставляла туристические услуги в Новокузнецке на протяжении 11 лет. Филиалы фирмы работали также в Кемерове, Прокопьевске и Киселевске. Полиция и еще десять пострадавших от мошенничества турфирмы подали в Центральный районный суд Новокузнецка административные иски.