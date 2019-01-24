В АКЗС рассказали о самых жарких спорах 2018 года

Новости 05.12.2018 0:15 47

Спикер Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко в рамках онлайн-конференции на сайте алтайского парламенте ответил на вопрос «Политсибру» о законах, которые вызвали наибольшее количество споров и жаркой полемики в этом году.

Большинство законов, которые принимают депутаты на сессии, вызывают живое обсуждение, отметил Александр Романенко, потому что «касаются интересов большого, если не подавляющего числа жителей нашего края». Этот год также не стал исключением.

«Что же касается эмоций, то и я, и мои коллеги-депутаты представляем интересы своих избирателей и отстаиваем их нередко очень эмоционально. Причем большая часть жаркой полемики остается за кадром сессии, так как происходит в рамках предсессионных заседаний», - говорит Романенко.

Среди примеров самых горячо обсуждаемых инициатив он назвал закон о тишине и покое граждан, о валежнике, введение ответственности за несанкционированную торговлю, а также бурно обсуждался законопроект о сохранении льгот для граждан предпенсионного возраста.

«Однако самым звучащим неизменно остается закон о краевом бюджете, потому что именно он аккумулирует в себе все проблемы, все перспективы, все возможные направления и стратегии развития. Этот вопрос на протяжении многих лет становился камнем преткновения для всех фракций. И все помнят, что голосование по нему всегда было очень напряженным. В этом году удалось достичь конструктивного взаимодействия со всеми четырьмя фракциями АКЗС», - подчеркнул председатель АКЗС.

В итоге краевой бюджет приняли с практически единогласной поддержкой депутатов всех фракций. Такое в современной истории краевого парламента произошло впервые, добавил Романенко.