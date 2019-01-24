От почты до ЗАГСа: стало известно новое место работы Андрея Щукина

Новости 05.12.2018 0:33 44

Бывший зампредседателя правительства Алтайского края Андрей Щукин станет начальником управления ЗАГС в регионе. Об этом стало известно «Политсибру» от источника, близкого к ситуации.

Сейчас врио заместителя министра юстиции Алтайского края, начальника управления записи актов гражданского состояния является Оксана Грохотова.

Напомним. что ранее прошли слухи о том, что Щукин станет заместителем руководителя Барнаульского Главпочтамта.

Ранее сообщалось, что 12 октября стало известно, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко освободил от занимаемой должности врио заместителя председателя правительства Алтайского края Андрея Щукина. Он обратился к главе региона с заявлением о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.