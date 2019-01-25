Мэр Барнаула поручил усиленно следить за перепадами температуры в школах

Новости 05.12.2018 1:12 45

Глава Барнаула Сергей Дугин поручил городским службам уделить особое внимание температуре в социальных учреждениях. В Алтайский край надвигаются 30-градусные морозы.

По данным руководителя комитета по образованию города Натальи Полосиной, во всех школах и детсадах ежедневно мониторят температуру. При перепадах или других отклонениях от нормы – на место едет специалист для регулировки.

«На сегодняшний день температура во всех помещениях образовательных учреждений соответствует установленным требованиям, образовательный процесс осуществляется в штатном режиме, прием детей в детский сад не приостанавливался», - сообщает сайт администрации города.

По поручению Дугина в школах и детских садах усилят контроль температурного режима.

Кстати, что идти ребенку в школу или нет, родители решают самостоятельно, сообщив письменно об этом классному руководителю.

По данным СГК, все генерирующее оборудование Барнаульских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 готово к несению максимальных нагрузок.

Напомним, среднесуточная температура воздуха на этой неделе будет на 8-17 градусов ниже климатической нормы. В Барнауле дневная температура в этот период опустится от -19° до -26°, ночью от -26° до 33°.