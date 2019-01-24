Во фракции КПРФ в Барнаульской гордуме сменился руководитель

Новости 05.12.2018 1:40 49

Новым руководителем фракции КПРФ в Барнаульской городской Думе стал 35-летний Иван Карпов. Он сменил Елену Хрусталеву, на отстранении от должности которой сам же и настоял, сообщил Amic.ru.

Иван Карпов рассказал журналистам, что решение о назначении было принято еще в мае текущего года, но при оформлении документов были допущены ошибки, что не позволило руководству БГД одобрить смену руководителя. В октябре все ошибки были исправлены, теперь Карпов стоит во главе депутатского объединения, которое состоит из трёх человек.

Ранее «Политсибру» сообщал, что решение о смене руководства во фракции было принято большинством голосов – то есть двумя членами объединения – Иваном Карповым и Петром Пугаевым. Елена Хрусталева на заседании отсутствовала. По её словам, коллеги сменили её незаконно, без её же ведома.