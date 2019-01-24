Невзаимная любовь. В Алтайском крае на Новый год выбирают Новосибирскую область

Новости 05.12.2018 2:16 55

Эксперты портала недвижимости Domofond.ru проанализировали запросы пользователей на краткосрочную аренду квартир на Новый год. Самыми популярными оказались Москва и область, а также Краснодарский край.

Жители Алтайского края (29% от всех ищущих квартиры на новогодние каникулы) выбирают Новосибирскую область, жители которой в свою очередь взаимностью не отвечают. Они (32%) предпочитают поехать в Кузбасс. И здесь предпочтения соседей взаимны - жители Кемеровской области (40%) выбирают Новосибирскую. Зато Алтайский край в почете на Новый год у населения Республики Алтай – 50% выбирают съемное жилье на соседнем Алтае.

В целом исследование показывает, что россияне, за исключением жителей мегаполисов, предпочитают не уезжать далеко от дома на новогодние каникулы и в качестве направлений для внутреннего туризма предпочитают соседние регионы.