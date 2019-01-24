Виновник смертельного ДТП на Алтае проведет четыре года в колонии-поселении

Новости 05.12.2018 2:45 43

Водитель, который допустил весной 2017 на Чуйском тракте страшное ДТП с тремя погибшими, получил четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Суд аппеляционной инстанции оставил приговор Тальмеского районного суда без изменения.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, авария произошла 1 апреля 2017 года. Водитель за рулем седельного тягача «Скания» с полуприцепом-цистерной ехал на 152-ом км Чуйского тракта из Барнаула к Новосибирску по территории Тальменского района.

На развороте он выехал на встречную полосу и врезался в «Хонду Лого», в салоне которого находились три пассажира. В результате ДТП три пассажира легковушки скончались на месте происшествия.

Не смотря на наличие доказательств по делу, в суде водитель тягача вину не признал.его приговорили к четырём годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управлять автомобилями сроком на два года.