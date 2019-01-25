Житель Новоалтайска пойдет под суд за совращение 13-летней девочки в палатке

Новости 05.12.2018 14:07 51

43-летний мужчина из Новоалтайска приставал к 13-летней девочке во время отдыха на природе. Вины своей он не признает и утверждает, что его оговорили.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, мужчина вместе со своей сожительницей и ее несовершеннолетними детьми отдыхал на природе летом 2017 года. Ночью в палатке он совершил развратные действия (без применения насилия) в отношении дочери своей гражданской супруги. Остальные члены семьи в это время спали.

Следователи возбудили уголовное дело. Мужчина вины не признает и заявляет, что девочка и ее мать оговаривают его. Между тем правоохранители нашли достаточные доказательства, чтобы дело передали в суд с обвинительным заключением.

Отметим, что санкция ч. 2 ст. 135 УК РФ (Развратные действия) предполагает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.