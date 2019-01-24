Суд пошел навстречу владельцу скандальной автомойки в Барнауле

Новости 05.12.2018 14:41 40

Автомойку на улице Ползунова в Барнауле демонтируют весной 2019 года. Стороны пошли на мировую – краевой арбитражный суд вынес решение 4 декабря.

Владелец автомойки Евгений Чертов обязуется демонтировать объект до 4 апреля 2019 года. Отсрочка связана с отсутствием средств на снос сооружения. Сторона заявителя (комитет по строительству архитектуре и развитию города) противиться такому решению не стала.

В итоге пришли к мировому соглашению. Однако если мойку не снесут весной, за дело возьмутся судебные приставы, а за каждый месяц «просрочки» бизнесмен будет вынужден платить по 100 тысяч рублей.

Напомним, иск к бизнесмену предъявил комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. Чиновники настаивали, что автомойка построена незаконно и ее необходимо снести. На углу Демидовской площади она появилась в начале августа. Позже в суде предприниматель пытался доказать, что сооружение не является капитальным строительством и разрешения на его возведение не нужно. Однако потом он сам принял решение убрать мойку.