Владимир Путин ругается, что «кровь стынет» - Дмитрий Песков

Новости 17.01.2019 1:41 113

Пресс-секретарь главы государства Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью «Аргументам и фактам» рассказал, как работают в Кремле и ругается ли президент.

Песков сказал, что Путин «как любой нормальный мужик» может выразить свое негативное отношение к «тому или иному человеку или процессу».

«Причем так, что кровь стынет», - добавил пресс-секретарь.

О работе в Кремле он сказал, что в 10-11 вечера там «разгар рабочего дня».