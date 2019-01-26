Владимир Путин ругается, что «кровь стынет» - Дмитрий Песков

Пресс-секретарь главы государства Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью «Аргументам и фактам» рассказал, как работают в Кремле и ругается ли президент.
Песков сказал, что Путин «как любой нормальный мужик» может выразить свое негативное отношение к «тому или иному человеку или процессу».
«Причем так, что кровь стынет», - добавил пресс-секретарь.
О работе в Кремле он сказал, что в 10-11 вечера там «разгар рабочего дня».
«Президент — настоящий трудоголик. У него свое понимание времени. Простой человек всю неделю ждет пятницы, выходных. А у Путина нет этого ощущения, потому что у него нет выходных», - поделился Дмитрий Песков.