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Владимир Путин ругается, что «кровь стынет» - Дмитрий Песков

Новости
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Пресс-секретарь главы государства Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью «Аргументам и фактам» рассказал, как работают в Кремле и ругается ли президент.

Песков сказал, что Путин «как любой нормальный мужик» может выразить свое негативное отношение к «тому или иному человеку или процессу».

«Причем так, что кровь стынет», - добавил пресс-секретарь.

О работе в Кремле он сказал, что в 10-11 вечера там «разгар рабочего дня».  

«Президент — настоящий трудоголик. У него свое понимание времени. Простой человек всю неделю ждет пятницы, выходных. А у Путина нет этого ощущения, потому что у него нет выходных», - поделился Дмитрий Песков.

Автор: Рита Перегудова

Фото: kremlin.ru

#владимир путин