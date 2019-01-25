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«Общее чувство локтя»: Новосибирские чиновники сняли видео для своего шефа

Новости
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Сотрудники мэрии Новосибирска вместе со спикером горсовета Дмитрием Асанцевым поздравили главу города Анатолия Локтя с 60-летием и записали для него шуточное видео. Об этом пишет Тайга.инфо.

«Вместе с КВНщиками (огромное спасибо Владимиру Рудневу) сняли поздравление мэра с днем рождения!» — написала в фейсбуке глава департамента культуры мэрии Анна Терешкова.

По сюжету чиновники празднуют юбилей Локтя у телевизора. В нем появляются кадры из большого зала мэрии и начинаются номера с поздравлениями от чиновников на разные музыкальные мотивы.

«До боли в спине и в глотке мы все плывем в общей лодке. А общее чувство локтя ее ускоряет ход», — поет хор чиновников.

Автор: Рита Перегудова

#новосибирск