Сотрудники мэрии Новосибирска вместе со спикером горсовета Дмитрием Асанцевым поздравили главу города Анатолия Локтя с 60-летием и записали для него шуточное видео. Об этом пишет Тайга.инфо.
«Вместе с КВНщиками (огромное спасибо Владимиру Рудневу) сняли поздравление мэра с днем рождения!» — написала в фейсбуке глава департамента культуры мэрии Анна Терешкова.
По сюжету чиновники празднуют юбилей Локтя у телевизора. В нем появляются кадры из большого зала мэрии и начинаются номера с поздравлениями от чиновников на разные музыкальные мотивы.
«До боли в спине и в глотке мы все плывем в общей лодке. А общее чувство локтя ее ускоряет ход», — поет хор чиновников.