«Общее чувство локтя»: Новосибирские чиновники сняли видео для своего шефа

Новости 20.01.2019 21:38 211

Сотрудники мэрии Новосибирска вместе со спикером горсовета Дмитрием Асанцевым поздравили главу города Анатолия Локтя с 60-летием и записали для него шуточное видео. Об этом пишет Тайга.инфо.

«Вместе с КВНщиками (огромное спасибо Владимиру Рудневу) сняли поздравление мэра с днем рождения!» — написала в фейсбуке глава департамента культуры мэрии Анна Терешкова.

По сюжету чиновники празднуют юбилей Локтя у телевизора. В нем появляются кадры из большого зала мэрии и начинаются номера с поздравлениями от чиновников на разные музыкальные мотивы.