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Заблудившиеся лошади из Омской области ушли в Казахстан

Новости
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В Омской области заблудился табун лошадей. Как сообщило областное управление Россельхознадзор, животные пересекли государственную границу с Казахстаном.

Сотрудники пограничного Управления ФСБ России по Омской области вместе со специалистами Россельхознадзора вернули заблудившихся животных хозяевам. 250 животных были обнаружены 2 декабря, сейчас все они  размещены в загоне. Ветеринары проводят их диагностику.

Ведомство отмечает, что бесконтрольный переход лошадей чреват ухудшением эпизоотической обстановки, поскольку в Казахстане распространены опасные инфекционные и паразитарные болезни животных.

Автор: Рита Перегудова

#омская область #россельхознадзор #животные