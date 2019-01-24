Заблудившиеся лошади из Омской области ушли в Казахстан

Новости 05.12.2018 15:01 44

В Омской области заблудился табун лошадей. Как сообщило областное управление Россельхознадзор, животные пересекли государственную границу с Казахстаном.

Сотрудники пограничного Управления ФСБ России по Омской области вместе со специалистами Россельхознадзора вернули заблудившихся животных хозяевам. 250 животных были обнаружены 2 декабря, сейчас все они размещены в загоне. Ветеринары проводят их диагностику.

Ведомство отмечает, что бесконтрольный переход лошадей чреват ухудшением эпизоотической обстановки, поскольку в Казахстане распространены опасные инфекционные и паразитарные болезни животных.