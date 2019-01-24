Алтайский край укрепят на рынке мяса птицы

Новости 05.12.2018 15:38 51

В Алтайском крае намерены развивать производство мяса птицы. Производственные мощности увеличат до 100 тысяч тонн в год. Сейчас мощность - почти 60 тысяч.

Планы по развитию производства губернатор Виктор Томенко обсудил с основателем группы «Черкизово» Игорем Бабаевым и председателем совета директоров Евгением Михайловым 4 декабря.

Бабаев сообщил, что компания закрыла сделку по приобретению «Алтайского бройлера». Покупка птицефабрики позволит «Черкизово» выйти на рынок Сибирского федерального округа и еще больше упрочит позиции группы на российском рынке мяса птицы, пишет пресс-служба краевого правительства.

Сумма сделки составила 4,6 млрд рублей.

Кроме того, по словам Игоря Бабаева, Алтайский край является перспективным регионом для производства мяса.

«Мы считаем, что имеющиеся земельные угодья, растениеводство, производство комбикормов, современное животноводство с последующей переработкой на убойных заводах с глубокой переработкой – это будущее Алтайского края и мы рассматриваем наше участие в этом направлении», - заявил Бабаев.

В дальнейшем, кроме «Алтайского бройлера», «Черкизово» может наладить производство мяса птицы под другими брендами. Также планируется увеличивать поставки в Сибирь продукции мясопереработки, а в перспективе планирует построить в Алтайском крае предприятия по производству свинины.

Виктор Томенко назвал встречу интересной и полезной.