В эфире новостей Первого канала показали сюжет об «Алтайской зимовке». Праздник прошел в семи городах и 10 районах края.

На «Алтайской зимовке» в общей сумме побывало 16,5 тысяч человек, сообщает официальный сайт Алтайского края. Впервые основной площадкой стала турзона «Бирюзовая Катунь».

«Здесь не только поют и танцуют, но и сражаются на саблях, пилят бревна на скорость и соревнуются в зимней рыбалке.

Не за горами и самый долгожданный праздник зимы. Поэтому на фестиваль приехали и десятки Дедов Морозов побороться за волшебный посох. Ни один сибирский праздник не обходится без традиционной забавы — катания на собачьих упряжках. Нарты разгоняются до 30 км в час. Маламутов величают «северным поездом». Тренированный пес может утянуть более 400 килограммов. В генах этих хвостатых течет кровь арктических волков.

Алтай гуляет всю неделю. По старинному поверью лебеди приносят удачу. Согласно легенде, белокрылые селятся лишь там, где живут хорошие люди», - говорится в сюжете.