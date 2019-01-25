В Алтайском крае впервые появился центр обслуживания компаний железнодорожного машиностроения

Новости 05.12.2018 17:00 48

В Барнауле открылся первый Общий центр обслуживания (ОЦО). «ЛокоТех Эксперт» позволит создать в Алтайском крае более 400 высокотехнологичных рабочих мест.

Центр создан для оказания услуг по ведению бухгалтерского учета крупного российского холдинга в сфере железнодорожного машиностроения группы «ЛокоТех». Основной целью центра является повышение качества отчётности и сокращение сроков её формирования за счёт централизации бухгалтерской функции. Он уже занимается обслуживанием около 100 подразделений холдинга, но до конца текущего года все компании группы будут вести бухгалтерский учет централизованно.

«Быть первыми – всегда сложная задача. Новый центр - это единственный ОЦО в Алтайском регионе по направлению бухгалтерского учета, который позволяет освободить предприятия холдинга от работы, не связанной с их основной производственной деятельностью. Подразделение крупной федеральной компании в Барнауле также оказывает положительное влияние на экономику региона – это дополнительные налоговые доходы для города и края», – рассказала генеральный директор Общего центра обслуживания Любовь Григорьева.

Российский холдинг железнодорожного машиностроения «ЛокоТех» управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения. Производственную базу составляют 10 локомотиворемонтных заводов и около 90 сервисных депо по всей России. В штате холдинга трудятся более 60 тыс. человек.