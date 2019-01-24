Девятилетнего ребёнка второй день разыскивают в Барнауле

Новости 05.12.2018 17:35 38

В Барнауле разыскивают девятилетнего мальчика. Ребенок ушел из дома днем 4 декабря, но так и не вернулся, сообщила «Комсомольская правда на Алтае».

На улице сильный мороз – около -30°C. Полиция сомневается, что школьник находится где-то на холоде, скорее всего, он в теплом помещении. К поискам мальчика по имени Саша подключились не только полицейские, но и волонтеры, водители «Яндекс Такси» и поисковой отряд «Лиза Алерт».

Приметы мальчика: на вид 9 лет, рост - 140 см, худощавого телосложения, волос светлый, короткий. Одет: шапка синяя с балаболкой, белой полосой спереди и надписью «Россия», куртка темно-синяя с меховой опушкой, джинсы синие. При себе имеет синий школьный рюкзак.

В настоящее время у правоохранителей нет версии, что ребенок стал объектом преступного посягательства.