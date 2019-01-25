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Следственный комитет подключился к поискам мальчика в Барнауле

Новости
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Следственный комитет по Алтайскому краю начал проверку по факту исчезновения девятилетнего мальчика в Барнауле. Стало известно, что ребенок воспитывается в благополучной семье, сообщили в пресс-службе ведомства.

Алтайские следователи совместно с оперативными сотрудниками полиции проводят следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения ребенка, а также обстоятельств его ухода. Специалисты опрашивают родственников, педагогов, а также других людей, которые входят в круг знакомых ребенка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Анна Перевощикова

#следствие #дети #барнаул