Дополнительные ясельные группы открываются в Барнауле

Новости 05.12.2018 18:45 51

В Барнауле начали работать дополнительные ясельные группы. Помещения для 330 детей ясельного возраста высвободили и отремонтировали в 13 существующих детсадах, сообщили в пресс-центре администрации города.

Девять детских садов уже начали принимать малышей от полутора до трёх лет. Пока что родители приводят малышей на неполный день для постепенной адаптации к новым условиям. Ясли-группы в ещё четырех садах начнут работать к 10 декабря.

В следующем году программа будет продолжена. Планируют ввести в эксплуатацию более 200 ясельных мест.