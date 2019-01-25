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Дополнительные ясельные группы открываются в Барнауле

Новости
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В Барнауле начали работать дополнительные ясельные группы. Помещения для 330 детей ясельного возраста высвободили и отремонтировали в 13 существующих детсадах, сообщили в пресс-центре администрации города.

Девять детских садов уже начали принимать малышей от полутора до трёх лет. Пока что родители приводят малышей на неполный день для постепенной адаптации к новым условиям. Ясли-группы в ещё четырех садах начнут работать к 10 декабря. 

В следующем году программа будет продолжена. Планируют ввести в эксплуатацию более 200 ясельных мест.

Автор: Анна Перевощикова

#барнаул #дети #детские сады