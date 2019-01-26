Пропавшего в Барнауле ребенка нашли живым

Девятилетнего мальчика, который пропал в Барнауле 4 декабря, нашли живым. О состоянии мальчика и обстоятельствах его пропажи не сообщается.
О том, что ребенок найден, рассказал поисковый отряд Алтайского края «Лиза Алерт».
«Александр найден, жив. Огромная благодарность всем за помощь в поиске: группе Инцидент Барнаул, группе коротких прозвонов за оперативный прозвон больниц, типографии Алтайциклон и жителям города за печать цветных ориентировок. Всем добровольцам и неравнодушным людям, которые смогли и которые были готовы выехать на поиск», - сообщается в профиле поискового отряда в социальной сети.