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Пропавшего в Барнауле ребенка нашли живым

Новости
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Девятилетнего мальчика, который пропал в Барнауле 4 декабря, нашли живым. О состоянии мальчика и обстоятельствах его пропажи не сообщается.

О том, что ребенок найден, рассказал поисковый отряд Алтайского края «Лиза Алерт».

«Александр найден, жив. Огромная благодарность всем за помощь в поиске: группе Инцидент Барнаул, группе коротких прозвонов за оперативный прозвон больниц, типографии Алтайциклон и жителям города за печать цветных ориентировок. Всем добровольцам и неравнодушным людям, которые смогли и которые были готовы выехать на поиск», - сообщается в профиле поискового отряда в социальной сети.

Автор: Анна Перевощикова

#барнаул #дети