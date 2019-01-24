Пропавшего в Барнауле ребенка нашли живым

Новости 05.12.2018 19:00 37

Девятилетнего мальчика, который пропал в Барнауле 4 декабря, нашли живым. О состоянии мальчика и обстоятельствах его пропажи не сообщается.

О том, что ребенок найден, рассказал поисковый отряд Алтайского края «Лиза Алерт».