Молодым учителям в Павловском районе выплатят по 100 тыс. рублей

Новости 05.12.2018 20:49 51

В Павловском районе Алтайского края увеличат сумму подъёмных для молодых педагогов до 100 тыс. рублей. С 1 сентября в школы района трудоустроились шесть молодых учителей, сообщили в министерстве образования и науки Алтайского края.

По инициативе главы администрации района Антона Воронова к началу 2018 – 2019 учебного года была увеличена сумма муниципальных подъемных с 50 до 70 тыс. рублей. С 1 января 2019 года размер выплат увеличат до 100 тыс. рублей.

«В Алтайском крае реализуется комплекс мер поддержки молодых учителей. Очень важно, что муниципалитеты также понимают значимость привлечения начинающих специалистов в сельские школы. Павловский район - это прекрасный пример данной работы», - отметил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

Помимо муниципальных выплат существуют и единовременные выплаты из средств краевого бюджета - 250 и 150 тыс.рублей. Их получают выпускники вузов и ссузов, которые пришли работать в малокомплектные школы региона. Так, за время существования программы, уже более 500 молодых педагогов получили краевые единовременные выплаты.