В Алтайском крае закрывают перинатальный центр «ДАР»

Новости 05.12.2018 20:59 43

Перинатальный центр «ДАР» закрывают на период проведения санитарной обработки. Центр приостановит работу на две недели в декабре текущего года, сообщили в пресс-службе минздрава Алтайского края.

Прием беременных и рожениц в «ДАРе» прекращается с 8:00 10 декабря этого года. Выписка пациентов продолжится до 15 декабря. До этого же срока те, кому показано продолжение стационарного лечения, будут переведены в КГБУЗ «Перинатальный центр (клинический) Алтайского края» (ул. Попова, 29). В этом же учреждении будут госпитализировать беременных и рожениц высокой группы риска.

Санитарная обработка в «ДАРе» будет проводиться в период с 16 по 31 декабря этого года. При этом консультативно-диагностическое отделение, центр диагностики, центр охраны здоровья семьи и репродукции и дистанционно-консультативный центр с выездными бригадами продолжат работу в штатном режиме.

В 8:00 1 января 2019 года прием беременных и рожениц в акушерские отделения будет возобновлен.