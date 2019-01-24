«Жемчужная река» отменила декабрьские рейсы «Барнаул-Хайнань»

Новости 05.12.2018 21:44 40

Туроператор «Жемчужная река» приостановил продажу туров на Хайнань из Барнаула. Оператор и ранее переносил или вовсе отменял рейсы, что, определенно, вызывало недовольство у туристов, сообщил «Московский комсомолец на Алтае».

«Жемчужная река» придумывает различные причины, по которым рейсы отменяются: тайфуны на острове, проблемы китайской стороны, высокий сезон, путаница со стороны китайских отельеров. В этот раз туроператор сообщил, что авиакомпания «Алроса» не сумела продлить полетную программу.

«В связи с высокой загруженностью аэропорта Санья в период «высокого» сезона авиакомпании «Алроса» не продлили разрешения на выполнение чартерной программы в аэропорт Санья в период с 13 по 31 декабря. В связи с этим, во избежание сбойных ситуаций, туроператор «Жемчужная река» совместно с перевозчиком принял решение приостановить полеты до получения разрешения на регулярные рейсы с января 2019 года», - говорится в сообщениях, которые туроператор отправил клиентам.

Барнаульцам, которые оплатили путевки на декабрь, придется попрощаться с запланированным отпуском в Поднебесной. Туристов, которые уже успели улететь, обещают забрать. Для этого «ЖР» планирует отправить в Санью несколько пустых бортов.

Барнаульцы – не единственные россияне, пострадавшие от «Жемчужной реки». Туроператор прекратил продажу туров на Хайнань из шести городов: Барнаул, Томск, Чита, Благовещенск, Новокузнецк и Кемерово. Клиентам компании предложили перенести вылет в другие города и улететь авиакомпанией «ИрАэро», подождать до января или аннулировать тур без удержания фактически понесенных расходов.

Вице-президент региональной ассоциации туризма Наталья Гордеева, рассказала, что жители Алтайского края, которые запланировали отдых на Хайнане, могут столкнуться с неприятностями. Например, когда туристов не заселяют в забронированные отели. По словам Гордеевой, с такой проблемой в начале и в середине ноября столкнулись алтайские туристы. Уже на острове выяснялось, что их места в отелях заняты. В аналогичную ситуацию попали и жители Томска.

Туристы, которые не смогут улететь в Китай в декабре, пишут возмущенные посты в социальных сетях. Они создали петицию, в которой обратились за помощью к Президенту РФ.

«Прошу, помогите в возврате денежных средств за несостоявшиеся туры. Помогите людям не быть обманутыми. Возвращать деньги туристам «Жемчужная река» добровольно не хочет, на контакт не идет. Туристы вынуждены обращаться в суд, нести дополнительные расходы. Многочисленные обращения обманутых туристов в Ростуризм, Роспотребнадзор, прокуратуру по месту нахождения туроператора, не возымели никакого действия. Просим взять под контроль действия данного туроператора и разобраться в сложившейся ситуации», - пишет автор обращения Елена Виловатая.