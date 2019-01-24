В АлтГПУ состоится социальный медиа-спектакль «Люди, которых нет»

Новости 05.12.2018 21:55 41

6 декабря в 14:30 в Алтайском государственном педагогическом университете пройдет социальный медиа-спектакль «Люди, которых нет».

Как разговаривать на сложные темы с молодежью? Необходимы ли новые формы взаимодействия? И как донести нужную информацию без негатива, страха и давления? На все эти вопросы отвечает новый проект студентов Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева. Социальный медиа-спектакль «Люди, которых нет» - это контакт с человеком через танец и видео на тему ВИЧ и СПИД, а также людей с ограниченными возможностями и людей с особенностями развития.

Сценическое действие погрузит зрителей в истории людей, которые по причине своих недугов становятся невидимыми для большинства, но имеют свои чувства, эмоции, судьбы и стремления. Медианаполнение будет носить информативный характер через призму личных историй.

Инициаторы проекта - студенты Красноярского педагогического университета имени В.П. Астафьева. Чтобы реализовать проект студенты самостоятельно написали и выиграли грант. Руководителем оргкомитета является Мария Болдина. Автором сценария и художественным руководителем спектакля – Александра Соловьева. Вся танцевальная часть исполняется Студией эстрадного и джазового танца «ShowTime», при поддержке команды черлидеров «Спарта». Медиасопровождение обеспечивает «Livemedia» холдинг. Активную поддержку оказывает Красноярский центр СПИД.

Проект реализуется на грантовые средства Федерального агентства по делам молодежи и при поддержке Роскультцентра.

Все подробности можно узнать в социальных сетях.